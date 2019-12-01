Proyecta Cámara de Comercio de Querétaro derrama de cuatro mil 800 mdp por fiestas decembrinas 

Proyecta Cámara de Comercio de Querétaro derrama de cuatro mil 800 mdp por fiestas decembrinas 
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 14:31:41
Querétaro, Querétaro, a 26 de noviembre 2025.- El presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro, René Jourdán Loya Poletti informó que durante esta temporada decembrina se espera un incremente de ventas hasta del siete por ciento en comparación del 2024, lo que quiere decir, que se tiene estimada una derrama económica de cuatro mil 800 millones de pesos.

Explicó que este incremento en ventas de productos y servicios obedece a la compra de regalos, cenas y compromisos previstos por la temporada, siendo diciembre uno de los meses más favorables para el comercio. 

“Ahorita en diciembre esperamos una derrama económica de cuatro mil  800 millones de pesos, para el sector comercial, el mes de diciembre, es un buen cierre de año; la realidad es que en diciembre se reactiva la economía, siempre por el tema de los regalos, el tema de las cenas, los compromisos, esperamos un buen cierre de año”, dijo.

Destacó que la Cámara de Comercio mantiene distintas estrategias para impulsar negocias ya establecidos, así como aquellos que están iniciando, con la intención de intensificar y reactivar la economía queretana.

 

Fotografía de Gustavo Trejo

Noventa Grados
