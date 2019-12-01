Se capacitan para realizar efectivas campañas de vacunación contra el VPH y la Temporada Invernal 2026-2027 en Uruapan

Se capacitan para realizar efectivas campañas de vacunación contra el VPH y la Temporada Invernal 2026-2027 en Uruapan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 14:14:52
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Uruapan, Mich., 8 de octubre de 2026.- Se anuncia el arranque de las acciones de preparación y actualización médica en el Centro de Salud Urbano"José Álvarez Amézquita" de Uruapan, enfocadas en los lineamientos oficiales correspondientes a la campaña de inmunización contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y la campaña de vacunación para la temporada invernal 2026-2027.

Al respecto, el doctor Julio César Espinoza Rochín, director del centro de salud, informó que estas actividades se llevan a cabo de manera rigurosa dentro de la unidad médica. Asimismo, destacó que la coordinadora de Provac, María Mioxoti Calvillo Villanueva, es la encargada de impartir la capacitación, orientación y pláticas informativas al personal de salud para garantizar una correcta aplicación de las dosis y una óptima atención a la población.

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