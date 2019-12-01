Salud en alerta: llama a vacunarse ante la nueva variante K de influenza A H3N2

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 07:38:04

Ciudad de México, 12 de diciembre del 2025.- La Secretaría de Salud federal llamó a la población a acudir a centros de salud y unidades médicas para aplicarse las vacunas correspondientes a la temporada invernal, ante los casos detectados en Estados Unidos y Europa del virus de influenza A H3N2 subclado K.

En un comunicado, la dependencia señaló que los biológicos contra COVID-19, influenza y neumococo —según el esquema aplicable a cada persona— son fundamentales para reducir riesgos, prevenir complicaciones y proteger la salud, especialmente en grupos vulnerables como niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades.

La Secretaría de Salud confirmó el jueves 11 de diciembre de 2025 que no se ha identificado ningún caso del subtipo K de influenza A H3N2 en México.

De acuerdo con la tarjeta informativa difundida por la institución, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) mantiene un monitoreo permanente para la detección oportuna de cualquier eventual registro.

La dependencia precisó que, si bien la influenza A H3N2 es una variante que circula cada año en el país, no existe evidencia de que el subclado K esté presente en territorio nacional.

“El subclado o variante K, que actualmente se encuentra en Europa y Estados Unidos, no ha sido identificado en México”, reiteró.