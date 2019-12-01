Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 15:32:22

Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre de 2026.- Con la finalidad de mejorar la calidad e incrementar la oportunidad en la entrega de resultados en los estudios de resonancia magnética y mastografía, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dotó al Hospital General Regional (HGR) No. 1 Morelia Charo de nuevo y moderno equipo auxiliar de diagnóstico médico, en el marco de la Acción 4: Equipamiento médico de alta tecnología de la estrategia nacional 12 acciones en 120 días.

El titular del IMSS en Michoacán, doctor José Miguel Ángel Van-Dick Puga, expresó que se trata de nuevos equipos de resonancia magnética y de mastografía, ambos de última generación —que forman parte de los 100 equipos de alta tecnología adquiridos a nivel nacional, incluidos cuatro resonadores magnéticos y 67 mastógrafos—, con los que se incrementará la calidad y la oportunidad en los resultados de los estudios correspondientes.

Agregó que durante los 14 años de operación del HGR No. 1 Morelia Charo no se había renovado el equipo de resonancia magnética, por lo que esta sustitución tecnológica permite ampliar la capacidad diagnóstica propia, agilizar la programación de estudios y optimizar los recursos institucionales.

Afirmó que el nuevo equipo de resonancia magnética cuenta con tecnología de punta y alta precisión diagnóstica en el estado de Michoacán.

Por su parte, el técnico radiólogo del turno matutino del HGR No. 1, Alfredo Olvera Tinoco, dio a conocer que en forma diaria realizan hasta 20 estudios.

“Con el nuevo equipo de resonancia magnética, el médico especialista, sobre todo en neurocirugía, traumatología, cirugía general, oncología, neurología, entre otras, cuenta con mejores herramientas para el diagnóstico del padecimiento de los pacientes”, aseguró.

La resonancia magnética es un estudio médico de diagnóstico por imágenes, no invasivo, que utiliza un campo magnético potente y ondas de radio (sin usar radiación ionizante) para crear imágenes tridimensionales y detalladas del interior del cuerpo humano.

Dicho estudio sirve para analizar cerebro, médula espinal, columna vertebral, corazón, vasos sanguíneos, músculos, articulaciones y órganos abdominales, entre otros, lo que permite identificar tumores, inflamaciones, lesiones, hernias discales, accidentes cerebrovasculares y malformaciones, por ejemplo.

De igual manera, el encargado del área de Mastografía, doctor Christian Zurita Luna, explicó que el nuevo equipo ofrece dos beneficios adicionales respecto al mastógrafo sustituido: la tomosíntesis, que radica en reconstruir la mama en una imagen tridimensional para que el especialista otorgue un mejor diagnóstico con base en los resultados del estudio.

Además, “la estereotaxia, que es un procedimiento a nivel milimétrico que se hace con la ayuda de un brazo robótico. Se programan las coordenadas para tomar la muestra de la biopsia a nivel milimétrico, con una mejor precisión”, indicó.

Habló de otro beneficio que consiste en la oportunidad en la toma de la biopsia para evitar la programación posterior de la paciente en el quirófano, ya que ahora se realiza en forma ambulatoria para entregar los resultados con mayor prontitud.

Asimismo, la directora del centro hospitalario, doctora María Itzel Olmedo Calderón, aseguró que dicho equipamiento es la respuesta del director general del IMSS, maestro Zoé Robledo, a las gestiones realizadas con anterioridad por el titular del IMSS en Michoacán, en aras de otorgar un mejor servicio a los pacientes.

Afirmó que dicho equipamiento es la respuesta a una sentida demanda de la población derechohabiente, que en el caso del HGR No. 1 supera el millón de personas beneficiadas.