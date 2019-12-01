Refuerzan la Salud Pública en Uruapan con macromódulos de vacunación

Uruapan, Michoacán, 13 de noviembre del 2025.- Dos macromódulos de vacunación se instalaron en la ciudad de Uruapan como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. 

El Dr. Guillermo López Aguilera, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05 de la región de Uruapan, informó sobre la significativa  iniciativa.

Los módulos se ubican en la Pérgola Municipal de Uruapan, del centro de la ciudad, y en la Unidad Profesional de Uruapan de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Las vacunas se aplican a partir de este jueves 13 y continuarán mañana viernes 14 de noviembre, con un horario de 09:00 AM a 02:00 PM.

Los biológicos son gratuitos contra COVID-19, Influenza, Triple Viral (SRP) (Sarampión, Rubéola y Paperas) y Doble Viral (SR) (Sarampión y Rubéola) y neumococo. 

Las vacunas son fundamentales para proteger la salud individual y colectiva, ya que previene enfermedades graves, evita complicaciones y contribuye a la salud pública.

El personal que opera estos módulos incluye a trabajadores del Centro de Salud Urbano de Uruapan "Dr. José Álvarez Amézquita" y personal de la propia Jurisdicción Sanitaria 05. 

Las autoridades sanitarias extienden una invitación a la sociedad en general para que acuda y prevenga enfermedades.

