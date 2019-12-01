Refuerza SESA de Querétaro acciones permanentes contra el sarampión

Querétaro, Querétaro, 29 de enero del 2026.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro informa que, a partir de la detección del primer caso de sarampión registrado en el país en febrero de 2025, se reforzaron de manera inmediata y permanente las acciones de vigilancia epidemiológica, detección oportuna y las jornadas de vacunación en todo el territorio nacional, con especial énfasis en la entidad.

Derivado del fortalecimiento de estas acciones en el estado, se identificaron dos casos de sarampión en el municipio de Querétaro, correspondientes a dos menores de edad: un niño de dos meses y otro de tres años. Ambos adquirieron la infección en el estado de Chiapas, por lo que se clasifican como casos foráneos.

Los pacientes presentan una evolución clínica estable, sin complicaciones, y se mantienen bajo estricto seguimiento médico y epidemiológico hasta su recuperación total. De manera paralela, la Secretaría de Salud mantiene activas las acciones de cerco epidemiológico, las cuales incluyen la búsqueda intencionada de casos probables, la identificación y seguimiento de contactos, la revisión de cartillas de vacunación, la aplicación de dosis para completar esquemas y la implementación de otras medidas de control, con el objetivo de prevenir la transmisión comunitaria.

Asimismo, se fortalece la vigilancia epidemiológica interinstitucional, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el sector médico privado, con el objetivo de asegurar una respuesta oportuna, coordinada y eficaz ante la detección de casos probables.

El sarampión es una enfermedad prevenible mediante la vacunación; por ello, la Secretaría de Salud exhorta de manera puntual a madres, padres y tutores a revisar la cartilla nacional de vacunación de niñas y niños, así como a la población general menor de 49 años, a acudir de forma oportuna a los servicios de salud para iniciar o completar los esquemas de vacunación correspondientes. Las vacunas se encuentran disponibles de manera gratuita en los 198 Centros de Salud del estado de Querétaro.

En la Cartilla Nacional de Salud, el esquema de vacunación consta de dos dosis: la primera a los 12 meses de edad y la segunda a los 18 meses o a los seis años, según el año de nacimiento. En niñas y niños nacidos antes de 2022, la segunda dosis debe aplicarse a los seis años.

Para la población general menor de 49 años, es fundamental revisar la Cartilla Nacional de Salud y verificar la aplicación de dos dosis de la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y paperas, o bien dos dosis de la vacuna doble viral (SR), que protege contra sarampión y rubéola. En caso de contar únicamente con una dosis aplicada durante la infancia o adolescencia, deberá recibirse una dosis de refuerzo de la vacuna SR. Las personas que ya cuenten con dos dosis no requieren vacunación adicional.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas. Se transmite por contacto con secreciones nasales o faríngeas infectadas, a través de la tos o los estornudos, así como al respirar el mismo aire que una persona infectada. El virus puede permanecer activo en el aire o en superficies contaminadas hasta por dos horas, conservando su capacidad infecciosa; por ello, una sola persona infectada puede generar hasta 18 infecciones secundarias.

Los síntomas incluyen fiebre, conjuntivitis, congestión nasal, tos y la presencia de pequeñas manchas blancas en el interior de la boca. Posteriormente, aparece un exantema maculopapular que inicia en la cabeza y se extiende al resto del cuerpo. Las lesiones suelen manifestarse alrededor del día 14 posterior a la exposición y duran de cuatro a siete días, seguidas de descamación.

Las y los profesionales de la salud de la SESA mantienen e intensifican de manera permanente la búsqueda activa de casos probables y el seguimiento de contactos; asimismo, cuando la situación lo amerita, implementan medidas de control como el cerco epidemiológico y el bloqueo vacunal. En este sentido, se reitera el llamado a la población a acudir a los servicios de salud para vacunarse y completar sus esquemas de vacunación, como medida más efectiva para prevenir el sarampión.

La Secretaría de Salud del estado de Querétaro reitera su compromiso con la protección de la salud de la población y hace un llamado a la corresponsabilidad social para fortalecer las acciones de prevención, vigilancia epidemiológica y vacunación, a fin de evitar la propagación del sarampión en la entidad.