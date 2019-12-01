Refuerza SESA competencias de enfermería en Centros de Salud del estado de Querétaro

Refuerza SESA competencias de enfermería en Centros de Salud del estado de Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 07:22:08
Querétaro, Querétaro, 30 de enero del 2026.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado informa que las y los profesionales de enfermería de los Centros de Salud ubicados en los municipios de Corregidora, El Marqués, Huimilpan y Querétaro, pertenecientes a la Jurisdicción Sanitaria número 1, participaron en el curso “Actividades para la Atención de las y los Pacientes en el Primer Nivel de Atención”, con una duración de dos días, el cual fue coordinado por Rita Reséndiz Vargas y Karla Ramírez Sánchez.

A través de la capacitación continua, se fortalecen las competencias del personal de enfermería en la entidad, lo que contribuye a mejorar la calidad y la seguridad en la atención de las y los pacientes.

Entre los temas abordados se incluyeron la normativa vigente mediante las Normas Oficiales Mexicanas, así como los diferentes programas para la atención a lo largo de la línea de vida, la programación para el 2026, entre otros contenidos relevantes.

