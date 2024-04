Recomienda Sector Salud Michoacán extremar cuidados en alimentos perecederos ante altas temperaturas

Morelia, Michoacán, 7 de abril de 2024.- Ante altas temperaturas, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), recomienda extremar precauciones en el manejo de alimentos perecederos, porque son más susceptibles a su descomposición y pueden causar daños a la salud.

Se recomienda que el jitomate, cebolla, salsas en crudo, pescados y mariscos siempre se mantengan en refrigeración antes de su consumo y antes de ingerirlos, verificar se encuentren en buen estado.

Es importante no comer en lugares de dudosa higiene, evitar el consumo de agua que contenga hielo en barra, evitar saturar el refrigerador con muchos alimentos ya que no circula el aire y esto provoca que no se enfríe todo de igual forma y algunos productos o alimentos se echen a perder.

Mencionar que el pollo es un producto muy delicado, por ello, es recomendable no refrigerarlo junto a carnes frías y quesos, antes de prepararlo es importante lavarlo, todas estas recomendaciones ayudan a prevenir enfermedades gastrointestinales.

En caso de diarrea en menores de 5 años o adultos mayores, es importante hidratarlos adecuadamente y llevarlos de manera inmediata a las unidades de salud para ser atendidos por un especialista y no automedicarse.