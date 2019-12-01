Recomienda ISSSTE recuperar alimentación tradicional para combatir la obesidad

Ciudad de México, a 5 de marzo de 2026.- En el marco del Día Mundial contra la Obesidad, que se conmemora el 4 de marzo, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que encabeza el director general Martí Batres Guadarrama, hace un llamado a fortalecer hábitos de alimentación saludable mediante el rescate del consumo de productos de la cocina tradicional mexicana, como una estrategia clave para prevenir el desarrollo de esta enfermedad y cuidar la salud.

La jefa de área del Centro de Dietética y Nutrición de la Escuela de Dietética y Nutrición (EDN) del ISSSTE, María Cristina Rodríguez Márquez, destacó que el campo mexicano ofrece alimentos sumamente saludables que, al incorporar en nuestra dieta cotidiana, aportan los nutrientes, grasas y carbohidratos necesarios para estar saludables.

“México tiene una riqueza nutricional increíble. Siguiendo nuestras nuevas Guías Alimentarias, debemos privilegiar la ‘Dieta de la Milpa' que considera alimentos como el maíz, calabaza, quelites, flor de calabaza, frijoles, aguacate, nopal y chile”, remarcó.

El maíz, detalló, al consumirse en forma de tortilla o nixtamalizado -procedimiento que consiste en cocer granos de maíz con agua y cal viva para ablandarlos-, es una excelente fuente de calcio y fibra, siempre que no sea frito; los frijoles y leguminosas, aportan fibra, ayudan a controlar el azúcar y el colesterol, y la proteína que aportan es de origen vegetal, por lo que se reduce el consumo de grasas saturadas y generan mayor saciedad.

Mientras que el aguacate es una buena fuente de grasas saludables que ayuda a proteger el corazón; el nopal, los quelites y las verdolagas son bajos en calorías y, al mismo tiempo, una fuente importante de fibra y antioxidantes; en tanto las calabazas y el chile contienen fibra, vitaminas y antioxidantes.

Rodríguez Márquez destacó que la preparación de los alimentos es fundamental, ya que en los platillos fritos, capeados o empanizados se absorben grandes cantidades de grasas que elevan su aporte energético, mientras que los que son cocinados al vapor, asados, empapelados o en forma de caldos y guisos conservan mejor los nutrientes.

Por su parte, el jefe del servicio de Cardiología del Centro Médico Nacional (CMN) “20 de Noviembre”, Enrique Gómez Álvarez, advirtió que la obesidad es un problema de salud pública, ya que propicia el desarrollo de otros padecimientos como diabetes, hipertensión arterial y cáncer, así como enfermedades del riñón, hígado y corazón, por lo que, afirmó, es indispensable promover hábitos saludables que ayuden a prevenirla.

“Se debe modificar los estilos de vida, disminuir los alimentos procesados, limitar -tanto como sea posible- las bebidas azucaradas, además de fomentar el ejercicio físico y acudir a los servicios médicos para detectar enfermedades cardio-reno-metabólicas (CRM) oportunamente. La prevención es nuestra meta”, enfatizó.

Para obtener orientación personalizada, el Centro de Dietética y Nutrición del ISSSTE cuenta con profesionales de la nutrición que diagnostican, brindan planes de alimentación con un enfoque multidisciplinario, con apoyo de psicólogos y activadores físicos, a derechohabientes y público en general, en un horario de 08:00 a 18:00 horas. Las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 55 5606-4018 y 55 5606-0532, extensión 118, para solicitar una cita.