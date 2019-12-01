Recomienda IMSS Michoacán el lavado de manos para prevenir enfermedades 

Recomienda IMSS Michoacán el lavado de manos para prevenir enfermedades 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 16:45:14
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Morelia, Michoacán, 14 de octubre de 2026.- En el marco del Día Mundial del Lavado de Manos, que se conmemora el 15 de octubre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán exhorta a la población a mantener una adecuada higiene de manos para prevenir enfermedades y proteger la salud.

Las manos son una de las principales vías de transmisión de microorganismos, debido al contacto con superficies contaminadas o con otras personas. Al tocarse los ojos, la nariz o la boca sin una higiene adecuada, estos agentes pueden ingresar al organismo y provocar enfermedades, por lo que el lavado frecuente de manos es fundamental para prevenir infecciones y proteger la salud.

La jefa de enfermeras de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 80, maestra Nancy Villaseñor Ibarra, recomienda al menos lavar las manos antes de cada alimento y después de ir al baño, utilizar jabones neutros sin aromatizante ni colorante, hacer abundante espuma, enjuagar con abundante agua y secar con alguna toalla o material confiable.

Asimismo, destaca que niñas y niños son especialmente susceptibles a las infecciones gastrointestinales, por lo que mantener una adecuada higiene de manos contribuye a reducir el riesgo de estos padecimientos. Asimismo, esta práctica es importante en todas las etapas de la vida, y se debe fomentar desde la infancia.

También es recomendable realizar la higiene de manos usando alcohol gel, mediante la técnica de fricción de manos, similar a una limpieza con agua y jabón, con fricciones en los nudillos, el dorso, la palma de la mano y entre los dedos, para hacer una limpieza efectiva.

La técnica correcta de lavado de manos con agua y jabón debe durar entre 40 y 60 segundos, retira accesorios como anillos y relojes, moja las manos con agua limpia y aplica suficiente jabón, frota el dorso de las manos entrelazando los dedos, limpia entre los dedos, los nudillos, los pulgares con movimientos de rotación y las puntas de los dedos contra las palmas, enjuaga con agua abundante, seca con una toalla desechable y úsala para cerrar el grifo.

Villaseñor Ibarra puntualizó que es muy importante resaltar que los familiares y cuidadores de pacientes y los pacientes mismos, deben poner en práctica esta medida sanitaria y reducir la carga microbiana, evitando así riesgos sanitarios para todos.

Romper cadenas de transmisión microbiana evitará y prevendrá el contagio de enfermedades respiratorias y gastrointestinales en nuestros círculos sociales, recordemos el lema de este 2026 de la Organización Mundial de la Salud (OMS): lávate las manos “La acción salva vidas".

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