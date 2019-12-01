Recibe Hospital General del ISSSTE en Hidalgo distinción internacional por atención a enfermedad vascular cerebral

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 5 de marzo de 2026.- Hospital General (HG) “Dra. Columba Rivera Osorio”, en Hidalgo, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, obtuvo el reconocimiento “Platinum” otorgado por la World Stroke Organization, a través de la iniciativa internacional Angels Awards, por la atención oportuna y los resultados obtenidos en el tratamiento de pacientes con enfermedad vascular cerebral (EVC).

La distinción fue otorgada tras la evaluación de indicadores correspondientes al último trimestre de 2025, en la que se verificó el cumplimiento de los protocolos establecidos para la atención del infarto cerebral, particularmente en los tiempos de respuesta y en los resultados clínicos que favorecen la recuperación funcional de las y los pacientes.

Con ello, el HG “Dra. Columba Rivera Osorio” se posiciona como la única unidad médica del ISSSTE a nivel nacional en recibir este reconocimiento, lo que lo consolida como referente en la atención oportuna y especializada de la enfermedad vascular cerebral.

Durante la ceremonia, la subcoordinadora de la Subdirección de Regulación y Atención Hospitalaria, Diana Lilia Velázquez Castañeda, quien acudió en representación del director Médico del ISSSTE, Gustavo Reyes Terán, reconoció el sentido de pertenencia que distingue al personal del nosocomio y destacó el trabajo coordinado del equipo médico, de enfermería y áreas de apoyo que hizo posible la obtención de este reconocimiento.

Por su parte, la subdelegada médica en la entidad, Consuelo Cabrera Morales, señaló que esta distinción internacional refleja el trabajo realizado bajo protocolos clínicos claros y con un enfoque humano, lo que permite mejorar las oportunidades de atención oportuna y recuperación de las y los pacientes.

“Reconozco a los médicos encargados del programa, doctor Pablo Córdoba Santos y doctor Natanael Meneses, quienes han impulsado el tema de ResISSSTE Cerebro con visión y constancia desde hace siete años. Gracias por su loable labor”, indicó.

Finalmente, el director del HG “Dra. Columba Rivera Osorio”, José Roberto Medécigo Hernández, expresó que este premio es el resultado de años de trabajo estructurado, y el ser la única unidad del ISSSTE en lograrlo obliga a superar los estándares actuales para aspirar a la máxima categoría.

“El Hospital General ha tenido un crecimiento sostenido desde la última supervisión realizada hace un año. Este crecimiento coloca a nuestro hospital como un modelo nacional de excelencia médica e innovación a nivel nacional”, mencionó.

Como parte del acto protocolario, se presentaron dos ponencias técnicas en las que se expusieron las estrategias para fortalecer el Código ResISSSTE Cerebro, cuyo objetivo es incrementar la recuperación y reducir las secuelas en pacientes con EVC. Durante las exposiciones se destacó la coordinación fundamental entre las áreas de urgencias, imagenología, medicina interna, admisión, camillería, terapia física y rehabilitación, así como enfermería, para garantizar una atención oportuna e integral.