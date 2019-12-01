Realizan lectura en voz alta en el Hospital General de Uruapan en el marco del Mes de la Concientización del Cáncer de Mama

Realizan lectura en voz alta en el Hospital General de Uruapan en el marco del Mes de la Concientización del Cáncer de Mama
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 13:34:30
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Uruapan, Mich., 5 de octubre de 2026.- Con el propósito de dar a conocer información sobre la prevención y concientización del cáncer de mama, se llevó a cabo este lunes una actividad de lectura en voz alta en el área de consulta externa del Hospital General de Uruapan “Dr. Pedro Daniel Martínez” a través del departamento de enseñanza en coordinación con IMSS-Bienestar.

En el evento participaron de manera activa los integrantes del área de prevención de cáncer de mama, coordinada por el doctor Eliseo Sandoval Rocha. 

Durante la jornada, el doctor Víctor Hugo Virrueta destacó la importancia de la prevención y de realizar acciones de este tipo, las cuales se intensifican durante este mes de octubre, denominado mes rosa, debido a que el próximo 19 se conmemora el Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama.

Esta fecha pretende sensibilizar a la población con un mensaje clave: la importancia de la detección precoz, a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama, lo cual sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad.

Actualmente el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en desarrollo. La mayoría de las muertes por cáncer de mama se producen en los países de ingresos bajos y medianos, donde gran parte de los casos se diagnostican en un estadio avanzado, sobre todo, por la escasa concienciación y las barreras que dificultan el acceso a los servicios de salud.

El presídium estuvo integrado por el doctor Gamaliel Guzmán Villanueva, coordinador médico regional de IMSS-Bienestar; la licenciada Adriana Menchaca, representante de IMSS-Bienestar; el doctor Homero Sánchez Gil, director del Hospital General de Uruapan “Dr. Pedro Daniel Martínez”; el doctor Eduardo Cuauhtémoc Mondragón, subdirector del hospital; Elizabeth Solorio Silva, administradora del nosocomio; el doctor Benjamín Jasso, jefe de enseñanza e investigación; la doctora Alejandra Bahena, coordinadora del programa; y el doctor Víctor Hugo Virrueta, secretario del COSABI del Hospital General.

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