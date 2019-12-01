Realizan capacitacion especializada para la prevencion de la violencia en el Centro de Salud Urbano "José Álvarez Amezquita" de Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 19:44:38
Uruapan, Michoacán, a 11 de febrero de 2026.- El objetivo de profesionalizar la respuesta institucional frente a la violencia de genero, motivó la realizacion de una jornada de capacitacion integral en el aula del Centro de Salud Urbano "Jose Alvarez Amezquita" de Uruapan, correspondiente a la Secretaria de Salud de Michoacán (SSM).

 Mediante la dirección del doctor Julio César Espinoza Rochin y la coordinación del responsable de Trabajo Social, el LTS Osvaldo Salvador Torres Magaña, el personal de salud jurisdiccional recibió actualización sobre los criterios de prevención y el actuar correcto, legal y profesional ante casos de violencia familiar y sexual contra las niñas y mujeres.

La sesión contó con la participacion de la Lic. Guadalupe Monserrat Cárdenas Cruz, coordinadora estatal del Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar, Sexual y de Género, de la SSM, en calidad de ponente quién fue distinguida por el doctor Espinosa Rochin, de igual manera a Virginia Alanis López como invitada especial. 

Ambas especialistas en la materia compartieron herramientas técnicas para garantizar la seguridad y el seguimiento clínico adecuado de las usuarias, fortaleciendo los protocolos de la SSM en la región. 

Con estas acciones, se busca asegurar una atención digna, humana y especializada que proteja la integridad de las mujeres en territorio jurisdiccional y estatal.

Noventa Grados
