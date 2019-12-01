Realizan 20 vasectomías sin bisturí en jornada de salud en Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 14:23:54

Uruapan, Michoacán, a 21 de noviembre de 2025.- Veinte varones se sometieron al procedimiento de planificación familiar, este viernes durante la Jornada de Vasectomía sin Bisturí en el Centro de Salud Urbano de Uruapan “José Álvarez Amézquita”.

La actividad fue encabezada por el doctor Francisco Viveros Velazco, responsable del Programa de Planificación Familiar y Salud Sexual y Reproductiva de la Jurisdicción Sanitaria 05, en coordinación con el director de la unidad médica, el doctor Julio César Espinoza Rochin, así como la intervención de un equipo multidisciplinario.

Las jornadas se han consolidado como una alternativa segura, rápida y gratuita para los hombres que desean participar de manera activa en la planificación familiar.

Gracias a la respuesta positiva de la población, estas campañas continúan ampliándose en la región, lo que permite acercar servicios de salud reproductiva que tradicionalmente recaían en mayor medida en las mujeres.

La vasectomía sin bisturí es un procedimiento ambulatorio recomendado por la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) por su eficacia, seguridad y mínima recuperación. De acuerdo con información pública de la dependencia federal, este método tiene una efectividad superior al 99 por ciento, no afecta la función sexual y representa uno de los procedimientos más confiables para quienes buscan métodos permanentes de anticoncepción.

Las autoridades sanitarias reiteraron su compromiso de fortalecer este tipo de jornadas en beneficio de las familias michoacanas, promoviendo decisiones informadas mediante la corresponsabilidad en la salud sexual y reproductiva.