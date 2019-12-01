Realiza UT San Juan Jornada de Salud Visual

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 13:52:13

San Juan del Río, 4 de noviembre del 2025.- La Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan), a través de su departamento de Servicios Médicos y con el acompañamiento del Instituto Mexicano de Oftalmología y la Coordinación de Salud Integral del Municipio de San Juan del Río, llevó a cabo una Jornada de Salud Visual, con el propósito de detectar, prevenir y corregir oportunamente enfermedades visuales.

Además de garantizar un funcionamiento ocular adecuado para rendir académicamente, mantener el bienestar personal y mejorar la calidad de vida.

Como parte de los valores de responsabilidad social y vinculación con su entorno, en beneficio de la sociedad, la UT San Juan invitó también a las y los vecinos de las colonias Vista Hermosa y Barrio de la Cruz.

Quienes al igual que la comunidad universitaria, accedieron a consultas de diagnóstico, lentes graduados y armazones a bajo costo, así como precios preferenciales en los tratamientos y seguimiento médico que pudiera requerir el paciente.