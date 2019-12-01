Realiza SESA el Taller Profesionales de Salud como Agentes de Cambio en el Desarrollo Infantil Temprano

Realiza SESA el Taller Profesionales de Salud como Agentes de Cambio en el Desarrollo Infantil Temprano
Fecha: 2 de Septiembre de 2025
Querétaro, Querétaro, 2 de septiembre del 2025.- Las y los profesionales del Departamento de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia de la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro llevaron a cabo el Taller “Profesionales de Salud como Agentes de Cambio en el Desarrollo Infantil Temprano (DIT) Cada momento cuenta”, con el objetivo de fortalecer las capacidades para favorecer esta etapa.

Participaron 60 personas de área médica de las Jurisdicciones 1 y 2.

Dentro de los temas que se analizaron está la importancia de la arquitectura cerebral; en donde los asistentes a través de un cuestionario guiado realizaron la construcción de un “cerebro infantil” con material didáctico, tomando en cuenta características de impacto en el desarrollo.

También se resaltó el poder del progreso cerebral en la Primera Infancia para el futuro de las niñas y niños.

 

