Localizan sin vida a joven que había desaparecido el pasado 30 de octubre en Tepotzotlán, Estado de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 19:17:56
Tepotzotlán, Estado de México, a 5 de noviembre de 2025.- Juan José Hernández Acevedo, un joven que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 1 de noviembre en el municipio de Tepotzotlán, fue localizado sin vida.

De acuerdo a información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la víctima de 23 años de edad, fue encontrada en predios baldíos de camino a El Salto, en el perímetro del estado de Hidalgo, límites con el municipio de Huehuetoca.

La última vez que Juan José fue visto en la colonia Ricardo Flores Magón, del municipio de Tepotzotlán, fue el pasado 30 de octubre, pero la ficha de su búsqueda lo emitieron el 1 de noviembre.

Entre familiares y amigos estuvieron realizando varias movilizaciones para dar con su paradero, e incluso, este miércoles realizarían una manifestación pacífica en la caseta de cobro de Tepotzotlán de la autopista México–Querétaro.

A través de redes sociales, sus familiares agradecieron a todas las personas que se sumaron a buscarlo, además de que lamentaron su fallecimiento.

“Para nuestro amado hijo y hermano: tu ausencia duele en lo más profundo, pero tú amor permanece en cada rincón de nuestra vida. Fuiste luz, risa, compañía y fuerza. Te llevamos dentro, ni en la memoria, sino en el corazón mismo”.

 

 

