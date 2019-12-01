Entre porras de apoyo y reclamos por la seguridad fallida de Carlos Manzo, asume Grecia Quiroz la presidencia municipal de Uruapan

Entre porras de apoyo y reclamos por la seguridad fallida de Carlos Manzo, asume Grecia Quiroz la presidencia municipal de Uruapan
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 16:27:03
Morelia, Michoacán , a 4 de noviembre del 2025.- En un ambiente cargado de emoción, con porras de apoyo y dolorosos reclamos por la seguridad fallida del edil asesinado, Grecia Itzel Quiroz García, tomó protesta como presidenta municipal sustituta de Uruapan, Michoacán*, asumiendo el cargo cuatro días después del asesinato de su esposo, Carlos Manzo Rodríguez.

La designación se dio por unanimidad dentro del Congreso del Estado, honrando la propuesta emanada del llamado "movimiento del sombrero", que eligió a la viuda de Manzo Rodríguez para continuar al frente de la administración local.

Ambiente en el Congreso

El ingreso de la nueva alcaldesa al recinto legislativo estuvo marcado por un fuerte dispositivo de seguridad, forzándola a utilizar una puerta alterna  para ingresar al Congreso mientras miembros de su gabinete la acompañaban.

Afuera, ciudadanos y simpatizantes esperaban entre consignas de apoyo a Manzo y a Grecia, pero también se escucharon fuertes reclamos dirigidos a las autoridades por no haberle brindado la seguridad suficiente al edil asesinado, "por no ayudarlo".

Continuidad Administrativa

Grecia Quiroz deberá cumplir con el resto del periodo constitucional que correspondía a Carlos Manzo Rodríguez, el cual concluye en el año 2027. Con este acto, se garantiza la continuidad de la administración municipal en Uruapan.

Noventa Grados
