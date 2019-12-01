Arrestan en Sinaloa a uno de los objetivos más buscados por Estados Unidos por tráfico de estupefacientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 13:39:52
Culiacán, Sinaloa, 5 de noviembre del 2025.- Un operativo conjunto de fuerzas federales permitió la detención de Daniel “N”, ciudadano estadounidense con ficha roja del Buró Federal de Investigaciones (FBI), acusado de conspiración para la distribución de fentanilo, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

La captura ocurrió en un inmueble de la colonia Infonavit Humaya, donde agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Sedena, Semar, Guardia Nacional y FGR ubicaron al sospechoso tras labores de inteligencia y vigilancia en la zona.

Al identificar su presencia, los elementos le marcaron el alto, confirmaron su identidad y procedieron a detenerlo sin realizar detonaciones por arma de fuego.

De acuerdo con las autoridades, el detenido es considerado uno de los objetivos prioritarios para las agencias de seguridad de Estados Unidos, por su presunta participación en una red dedicada al tráfico de fentanilo hacia ese país.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica y coordinará su eventual entrega a las autoridades estadounidenses que lo requieren.

