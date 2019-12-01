Hallan cadáver embolsado en la colonia La Joya de Apatzingán, Michoacán 

Hallan cadáver embolsado en la colonia La Joya de Apatzingán, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 19:25:09
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Apatzingán, Michoacán, a 5 de noviembre de 2025.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos y el cual estaba dentro de bolsas de plástico, fue localizado en un camino de terracería en la colonia La Joya, de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el cruce de las calles Díaz Mirón y 21 de Febrero, estaba tirado el cuerpo de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, y el cual estaba cubierto con bolsas plásticas, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cadáver embolsado en la colonia La Joya de Apatzingán, Michoacán 
Localizan sin vida a joven que había desaparecido el pasado 30 de octubre en Tepotzotlán, Estado de México
En Copándaro, Michoacán: Detienen a dos hombres con más de 15 mil litros de hidrocarburo en una pipa
Dan hasta 12 de años de prisión a 5 integrantes de organización criminal de Jalisco, por portación de armas exclusivas del Ejército
Más información de la categoria
Entre porras de apoyo y reclamos por la seguridad fallida de Carlos Manzo, asume Grecia Quiroz la presidencia municipal de Uruapan
Abrazando el sombrero de Carlos Manzo, rinde protesta Grecia Quiroz García como presidenta municipal de Uruapan, Michoacán
Ultiman a tiros a adulto mayor mientras subía al transporte público en Celaya, Guanajuato
Arrestan en Sinaloa a uno de los objetivos más buscados por Estados Unidos por tráfico de estupefacientes
Comentarios