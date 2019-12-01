Hallan cadáver embolsado en la colonia La Joya de Apatzingán, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 19:25:09

Apatzingán, Michoacán, a 5 de noviembre de 2025.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos y el cual estaba dentro de bolsas de plástico, fue localizado en un camino de terracería en la colonia La Joya, de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el cruce de las calles Díaz Mirón y 21 de Febrero, estaba tirado el cuerpo de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, y el cual estaba cubierto con bolsas plásticas, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.