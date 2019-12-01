En Copándaro, Michoacán: Detienen a dos hombres con más de 15 mil litros de hidrocarburo en una pipa

En Copándaro, Michoacán: Detienen a dos hombres con más de 15 mil litros de hidrocarburo en una pipa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 18:52:31
Copándaro, Michoacán, a 5 de noviembre de 2025.- En posesión de 15 mil litros de gasolina de la que no pudieron acredita su legal posesión, fueron detenidos dos sujetos por personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa). Durante la acción, se les aseguró un vehículo tipo pipa que transportaba el hidrocarburo.

Sobre el particular se informó que las dos personas originarias de Huetamo y del municipio de San Jerónimito perteneciente al estado de Guerrero, fueron aseguradas cuando los agentes de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano visualizaron la unidad en la que se movilizaban sobre la carretera Cuto-Copándaro.

Al verificar el origen del tractocamión de la marca International, los uniformados inspeccionaron a los tripulantes quienes no pudieron acreditar el origen del hidrocarburo, motivo por el que se realizó la puesta a disposición ante las autoridades competentes.

