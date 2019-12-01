Ultiman a tiros a adulto mayor mientras subía al transporte público en Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 13:46:37

Celaya, Guanajuato, 5 de noviembre del 2025.- Un hombre de la tercera edad subía en un transporte público en la Colonia jacarandas cuando repentinamente fue atacado a balazos muriendo casi de manera instantánea en la ciudad de Celaya, Guanajuato.

Fue poco después de las 11 de la mañana del miércoles que reportaron múltiples disparos de arma de fuego sobre la calle cerro de Los remedios esquina escuadrón 201.

Elementos municipales y Guardia nacional llegaron al punto donde localizaron al masculino de alrededor de 80 años de edad ya sin signos vitales, por lo que colocaron la cinta amarilla, sin embargo, trascendió que se realizó un fuerte operativo por la zona aledañas

Minutos después arribaron elementos de la fiscalía para comenzar las averiguaciones correspondientes del homicidio.

Finalmente el cuerpo fue llevado a las instalaciones de SEMEFO en la capital del estado donde le practicarán la necropsia de ley.