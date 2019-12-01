Abrazando el sombrero de Carlos Manzo, rinde protesta Grecia Quiroz García como presidenta municipal de Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 15:41:41

Morelia, Michoacán, a 5 de noviembre de 2025.- Este miércoles, la viuda de Carlos Manzo Rodríguez, Grecia Itzel Quiroz García, tomó protesta como presidenta municipal del Ayuntamiento de Uruapan ante el Congreso del Estado de Michoacán.

Con un sombrero abrazado, Quiroz García asumió el cargo que le fue conferido frente a la Mesa Directiva de la 76 Legislatura.

“Hoy no vengo con un discurso vacío, hoy vengo con un corazón destrozado, porque me quitaron a mi compañero de vida, de lucha, al padre de mis hijos, pero hoy también vengo con el valor que él me enseño, con la entereza que él se levantaba todos los días para sacar adelante su municipio”, expresó entre lagrimas Quiroz García.

“Por nuestro México, hoy el legado de Carlos Manzo está más fuerte de México, el movimiento del sombrero no lo callaron y no lo van a callar”.

La nueva edil, indicó que su esposo, pudo ser el presidente de México, pero el crimen terminó por silenciarlo.

“Él nació para ser el presidente de México, fue el mejor presidente que México ha tenido”.

Además aseguró que ella continuará con su legado, a pesar de que su compañero ya no esté.

“El legado de Carlos Manzo va a seguir, aunque hayan callado su voz de la manera más cruel, esto seguirá, su legado llegará a gran nivel y todos serán testigo de ello”.

“Hoy les pido a todos que no decaigamos que sigamos sus pasos, que sigamos firmes… Voy a ser la persona de la que él siempre estuvo orgulloso”.

También se dijo decepcionada de que hayan tenido que asesinar a su esposo, para que las autoridades voltearan a ver al municipio, ya que en repetidas ocasiones solicitó ayuda hasta de las autoridades federales y no fue escuchado.

“Que triste y desafortunado que haya tenido que pasar esto para que voltearan a ver a Uruapan, para que ahora sí quieran blindarnos, porque él pidió auxilio, porque temía por su vida y la de sus hijos”.

Finalmente, entonaron el Himno Nacional Mexicano, levantado los sombreros en su honor.