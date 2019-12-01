Realiza SESA Concientización del Cáncer Infantil en Pinal de Amoles, Querétaro

Pinal de Amoles, Querétaro, 18 de septiembre del 2025.- Las y los profesionales de la Jurisdicción Sanitaria No.4, de la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro, en el marco de la conmemoración de septiembre, Mes de la Concientización del Cáncer Infantil, denominado también como Mes Dorado realizaron capacitación con el tema a la población estudiantil y de madres y padres de familia de la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza ubicada en el municipio de Pinal de Amoles.

Durante la sesión se analizaron los signos o síntomas sugestivos de cáncer en la infancia y adolescencia: fiebre por más de siete días sin causa aparente, cefalea de predominio nocturno, vómito en proyectil, visión doble o visión borrosa, alteraciones en la marcha al caminar, tambaleos o tropezones y dolores óseos acompañados de limitación en el movimiento.

Asimismo las petequias, moretones o sangrados por la nariz o encías, bolitas de más de 2.5 cm en cuello, axilas o ingle, abultamiento del abdomen, aparición de masas en alguna región del cuerpo, extremidades o tronco, pérdida de apetito acompañada de pérdida de peso importante en los últimos tres meses, palidez generalizada, luz blanca en el ojo, estrabismo de reciente inicio.

Se enfatizó la importancia de ante la sospecha acudir al Centro de Salud para que se pueda elaborar un diagnóstico y tratamiento oportunos, ya que son factores clave para mejorar las posibilidades de la supervivencia.

Además con la finalidad de revisar los signos y síntomas se llevaron a cabo diversas actividades lúdicas con las y los alumnos de la escuela primaria. Las actividades estuvieron bajo la coordinación de Lizzeth Geraldine Peña.