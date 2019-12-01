Realiza SESA acciones para la detección oportuna de Cáncer de la Mujer en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 14:56:08

Querétaro, Querétaro, 6 de noviembre del 2025.- Las y los trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria número 1 de la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro, realizaron actividades extramuros para la detección oportuna de cáncer de mama y cérvico uterino por lo que acudieron al auditorio de la Secretaría de la Juventud a dar conferencia.

Durante la sesión se analizó la importancia de realizar la autoexploración mamaria a partir de los 20 años; el examen clínico a los 25 años y la mastografía en las mujeres entre 40 y 69 años.

Con relación al cáncer cérvico uterino se explicó cómo se realiza la toma de muestra para Papanicolau.

Además se realizó la dinámica #Exploratón en la que las asistentes aprendieron la técnica correcta de autoexploración mamaria.