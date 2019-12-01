Realiza mejoras UMF del ISSSTE en Tacámbaro con el programa La Clínica es Nuestra

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 10:10:10

Tacámbaro, Michoacán, a 9 de octubre de 2026.- La Unidad de Medicina Familiar (UMF) “Tacámbaro”, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, inauguró la ampliación del área de administración, archivo clínico y sanitarios, en beneficio de más de 8 mil derechohabientes.

La subdelegada de Prestaciones, Blanca Estela Piña Gudiño, destacó que las obras fueron realizadas gracias al programa La Clínica es Nuestra, con un presupuesto otorgado a la unidad médica de 370 mil pesos, el cual fue administrado por el Comité de Salud para el Bienestar (COSABI), integrado por derechohabientes de la unidad médica.

“Con ese recurso se construyó una ampliación que comprende más de 44 metros cuadrados en el área de administración, archivo clínico y sanitarios para el personal. Además, se reparó el drenaje y se hicieron trabajos de pintura en general y limpieza de terreno”, indicó.

El evento contó con la presencia de del subdelegado médico, Elías Miranda Blanco; el jefe del Departamento de Atención Médica, Cirilo Zúñiga Magaña; del director encargado de la UMF “Tacámbaro”, Jaime Leal González; así como integrantes del COSABI 2026.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE refrenda su compromiso para brindar mantenimiento a las unidades médicas en beneficio de la derechohabiencia.