Quiroga se suma a la Red de Municipios por la Salud para garantizar atención médica gratuita

Quiroga, Michoacán, a 2 de septiembre de 2025 .– “La salud es un derecho y no un privilegio; en Quiroga trabajamos para que todas y todos tengan acceso a una atención digna y gratuita”, afirmó la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, al participar en la Reunión de la Red de Municipios por la Salud, convocada por la Secretaría de Salud del Estado, Elías Ibarra Torres.

Durante este encuentro, donde se llevó a cabo la firma de un convenio que permitirá instalar en Quiroga módulos de registro y credencialización, “todas las personas que no cuentan con seguridad social podrán acceder a atención médica gratuita y de calidad, lo que representa un paso firme hacia la construcción de un sistema de salud más inclusivo y cercano a las familias quiroguenses”, afirmó la edil.

Ante esto, destacó que en Quiroga se trabaja de la mano con el Gobierno del Estado para garantizar servicios de salud dignos para todas y todos. Asimismo, expresó su agradecimiento al secretario de Salud, Elías Ibarra, por la invitación a este encuentro y por el compromiso compartido en favor de la salud de la población.

“En nuestro municipio reconocemos que la salud es un derecho y no un privilegio. Por ello, cada acción emprendida en coordinación con el Gobierno Estatal es un esfuerzo para que ningún ciudadano se quede atrás en la atención médica que merece”, afirmó la alcaldesa.