Querétaro realiza vigilancia epidemiológica de COVID-19

Querétaro realiza vigilancia epidemiológica de COVID-19
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 07:58:50
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 28 de octubre del 2025.- La Secretaría de Salud de Querétaro reportó este lunes cero defunciones por COVID-19 y que, en los últimos siete días no se han sumado casos de la enfermedad en el estado.  El registro acumulado es de 197 mil 753 casos: 54 por ciento son mujeres y 46 por ciento son hombres.

No se registraron altas sanitarias de pacientes, con lo que se tiene un registro de 190 mil 686 altas (96.42 por ciento). Con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio no hay pacientes, y ninguno se encuentra hospitalizado. Se han registrado siete mil 67 defunciones.

Del mismo modo, se exhorta a la población a no automedicarse y, para prevenir la transmisión, lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón o utilizar soluciones alcoholadas al 70 por ciento.

Toda persona con sintomatología respiratoria aguda debe mantenerse aislada o, en su defecto, usar cubreboca, y comunicarse al call center estatal 4421015205 para recibir orientación médica. Para más información sobre COVID-19, se puede consultar en los micrositios: coronavirus.gob.mx/ y www.queretaro.gob.mx/covid19

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ejército asegura armas, vehículos y detiene a presuntos delincuentes en operativo en Sinaloa
Desmantelan laboratorio clandestino en Baja California; arrestan a siete personas
Blindaje Morelia: En las últimas horas 15 detenidos y seis unidades aseguradas: SSP
Aseguran más de 1.7 toneladas de estupefacientes químicos en Zacatecas
Más información de la categoria
Diputadas "se pelean" por estar al lado de Omar García Harfuch en Cámara de Diputados
Ejército asegura armas, vehículos y detiene a presuntos delincuentes en operativo en Sinaloa
Desmantelan laboratorio clandestino en Baja California; arrestan a siete personas
Agricultores tachan de "insulto al campo mexicano" el acuerdo del gobierno sobre precio del maíz
Comentarios