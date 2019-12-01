Morelia, Michoacán, 17 de noviembre de 2026.- En el marco de la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2026-2027, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) recuerda a la población que se encuentra de forma permanente un módulo de inmunización en la Plaza del Carmen, en el Centro Histórico de Morelia, el cual operará hasta el próximo 3 de abril de 2027.

Este módulo de atención funciona de lunes a domingo, en un horario de 9:00 a 13:00 horas, ofreciendo un servicio ágil y completamente gratuito para que la ciudadanía pueda completar sus esquemas de protección durante esta temporada de frío con vacunas contra influenza, COVID-19 y neumococo.

La SSM enfatiza que, con el descenso de las temperaturas, se incrementa de manera significativa la circulación de virus y el riesgo de contraer infecciones respiratorias agudas. Por ello, en este módulo se otorga atención prioritaria a los adultos mayores de 60 años, así como a niñas y niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Asimismo, en el interior del estado la vacunación continúa de manera regular en los centros de salud de cada municipio. Para consultar el punto de aplicación más cercano a su domicilio, la población puede ingresar al portal oficial: michoacan.gob.mx/ubica-tu-modulo/.

La SSM recuerda a la ciudadanía la importancia de acudir a los servicios médicos gratuitos y oportunos durante la temporada invernal para prevenir complicaciones graves y hospitalizaciones.