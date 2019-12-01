Promueve SESA medidas para un recorrido seguro durante la Peregrinación de Querétaro al Tepeyac

Querétaro, Qro., 11 de julio de 2026.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro invita a todas las mujeres y hombres que participan en la Peregrinación a Pie de Querétaro al Tepeyac a cuidar su salud y la de sus acompañantes durante el recorrido, mediante la adopción de medidas de prevención que contribuyen a un trayecto seguro y a reducir el riesgo de enfermedades o accidentes.

Para prevenir enfermedades gastrointestinales es importante lavar las manos con agua y jabón después de usar el sanitario o de tener contacto con materia fecal, así como antes de consumir alimentos. Esta acción ayuda a cortar la cadena de transmisión de diversos padecimientos.

El agua que se consuma durante la peregrinación debe ser embotellada o haber sido sometida a un proceso de cloración. De esta forma se reduce el riesgo de ingerir microorganismos que pueden provocar enfermedades. En cada comida se recomienda consumir alimentos bien cocidos o fritos y evitar los productos crudos. El calor de la cocción ayuda a eliminar agentes que representan un riesgo para la salud.

Al comprar alimentos en puestos móviles conviene evitar productos que presentan mayor riesgo de contaminación, como hielo en barra, jugos, licuados, paletas de hielo sin etiqueta, pescado, mariscos, aguas frescas con fruta picada, salsas crudas y gelatinas sin envoltura.

Para proteger el entorno y prevenir la contaminación se deben utilizar los sanitarios móviles instalados durante la marcha. En caso de no contar con uno, es importante cubrir con cal el excremento al ras del suelo para reducir el riesgo de propagación de enfermedades. Durante el recorrido existen espacios destinados para depositar la basura. Hacer uso de estos sitios contribuye a mantener limpias las áreas de descanso y de paso, además de proteger la salud de todas y todos los participantes.

La exposición al sol y las picaduras de insectos pueden afectar la salud durante la caminata. Por ello se recomienda usar prendas que cubran cuello, brazos y piernas, aplicar repelente contra insectos, protector solar, portar sombrero o gorra y procurar descansar en lugares con sombra.

Para reducir el riesgo de accidentes es importante caminar acompañado, permanecer dentro de la columna principal y evitar adelantarse o separarse del grupo. Estas acciones facilitan la atención en caso de cualquier eventualidad.

Si durante el trayecto se presenta algún malestar o enfermedad, se debe acudir al personal de salud que brinda atención a las y los peregrinos. También se pide evitar la automedicación y no comprar remedios herbolarios en la vía pública, ya que su consumo puede representar un riesgo para la salud.

La Secretaría de Salud informa que personal de vigilancia epidemiológica y de protección contra riesgos sanitarios de las Jurisdicciones Sanitarias participa en el operativo conjunto con diversas instituciones para proteger la salud de las y los peregrinos durante todo el recorrido. La dependencia invita a seguir estas recomendaciones y contribuir a que la peregrinación se desarrolle en condiciones de mayor seguridad para todas y todos.