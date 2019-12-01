Promueve SESA la detección temprana del cáncer de mama y cervicouterino en Corregidora, Querétaro

Promueve SESA la detección temprana del cáncer de mama y cervicouterino en Corregidora, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 07:31:27
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Corregidora, Querétaro, 6 de febrero del 2026.- Las y los profesionales de la Jurisdicción Sanitaria número 1 de la Secretaría de Salud (SESA) del estado, en coordinación con la Secretaría de la Mujer del municipio de Corregidora, realizaron una Jornada Académica dirigida al personal de la empresa Qualtia.

Con el propósito de fortalecer la cultura de la prevención y promover la detección oportuna del cáncer de mama y cervicouterino, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de las mujeres.

Durante la jornada se informó que la detección temprana del cáncer de mama incluye la autoexploración mensual a partir de los 20 años, el examen clínico de mama desde los 25 años y la mastografía en mujeres de 40 a 69 años.

En cuanto al cáncer cervicouterino, se recomendó a las mujeres de 25 a 34 años realizarse la citología cervical (Papanicolaou) y, a partir de los 35 años, la prueba de Virus del Papiloma Humano (VPH). La coordinación general estuvo a cargo de Claudia Marcela Aponte.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Dos homicidios dolosos en distintas colonias de Irapuato activan operativos de seguridad
Presunto responsable de abuso sexual en agravio de la nieta de su pareja es detenido en Zamora, Michoacán 
Sobre el Plan de Persecución de Delitos 2025–2034, la FGE dialoga con colectivos de personas con discapacidad
En Salvador Escalante, Michoacán, atacan a tiros a policías Municipales
Más información de la categoria
Mueren tres hombres tras ataque armado en Salvatierra, Guanajuato
Claudia Sheinbaum deja en claro: Morena no cobijará malas prácticas tras detención de alcalde de Tequila
Indignación en Durango: envenenan a 26 perritos en situación de calle en Gómez Palacio
Plan Michoacán, apuesta permanente para acabar con la violencia en el estado: Claudia Sheinbaum
Comentarios