Promueve SESA la detección temprana del cáncer de mama y cervicouterino en Corregidora, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 07:31:27

Corregidora, Querétaro, 6 de febrero del 2026.- Las y los profesionales de la Jurisdicción Sanitaria número 1 de la Secretaría de Salud (SESA) del estado, en coordinación con la Secretaría de la Mujer del municipio de Corregidora, realizaron una Jornada Académica dirigida al personal de la empresa Qualtia.

Con el propósito de fortalecer la cultura de la prevención y promover la detección oportuna del cáncer de mama y cervicouterino, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de las mujeres.

Durante la jornada se informó que la detección temprana del cáncer de mama incluye la autoexploración mensual a partir de los 20 años, el examen clínico de mama desde los 25 años y la mastografía en mujeres de 40 a 69 años.

En cuanto al cáncer cervicouterino, se recomendó a las mujeres de 25 a 34 años realizarse la citología cervical (Papanicolaou) y, a partir de los 35 años, la prueba de Virus del Papiloma Humano (VPH). La coordinación general estuvo a cargo de Claudia Marcela Aponte.