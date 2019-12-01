Prioridad en el IMSS la detección oportuna del cáncer de mama 

Morelia, Michoacán, 19 de octubre de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán, continúa invitando a las mujeres derechohabientes entre 40 a 69 años, que sospechen de algún síntoma o signo relacionado al cáncer de mama, para que acudan a sus Unidades de Medicina Familiar (UMF), para recibir atención, orientación y acompañamiento oportuno.

En el marco del “Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama”, que se conmemora cada año. El IMSS realiza una serie de actividades para promover el conocimiento de los factores de riesgo, los signos de alerta y las alternativas de detección.

Con estas acciones el IMSS busca detectar de forma oportuna factores que pudieran alterar la vida de las mujeres, como lo es pequeños síntomas o alteraciones; por ello, realiza esta invitación para que acudan las y los derechohabientes a obtener un diagnóstico a tiempo.

De acuerdo con el coordinador de salud pública doctor Carlos David Avilés Laredo, tenemos mastógrafos de tamizaje en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 81 de Uruapan, No. 76 de Uruapan, No. 82 de Zamora y No. 86 de Uruapan, Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 12 de Lázaro Cárdenas, Hospital General de Subsona con UMF (HGS/MF) No. 17 de Los Reyes, y mastógrafos de diagnóstico en el Hospital General Regional (HGR) No. 1 de Charo, Hospital General de Zona (HGZ) No. 83 de Morelia, y Hospital General de Zona (HGZ) No. 4 de Zamora.

Durante este mes de octubre, en todas las Unidades y Hospitales del IMSS, se realizarán acciones de sensibilización sobre el cáncer de mama, con materiales de sensibilización y exploración y toma de mastografías a mujeres entre 40-69 años de edad, que no tengan mastografías previas en los últimos dos años, localizando y citando mujeres pendientes de toma, a través de llamadas telefónicas.

De acuerdo con la coordinadora delegacional de enfermería en salud pública Mtra. Liliana Almanza Bermudez, comentó que no se ha determinado qué causa este padecimiento, pero existen diversos factores de riesgo que pueden aumentar la posibilidad de presentar cáncer de mama.

Muchos de ellos tienen que ver con nuestro estilo de vida, es por eso la importancia de detectar algún cambio o anomalía en los tejidos del seno, como pequeños nódulos o masas que no se pueden percibir con simple palpación y observación.

Además, Almanza Bermudez señaló, que la invitación está enfocada a mujeres derechohabientes que se encuentren en este grupo de riesgo, con el objetivo de obtener un diagnóstico oportuno para detectar el cáncer de mama y así poder brindar un tratamiento adecuado, evitando complicaciones futuras.

Para la detección oportuna se recomienda que todas las mujeres mayores de 25 años, toquen sus mamas después de menstruar, tratando de encontrar alguna bolita. Si encuentras algo que consideras extraño, deberás ir con tu médico para que te explore y de ser necesario, te solicite otros estudios como el ultrasonido y la mastografía.

El IMSS Michoacán también exhorta a las derechohabientes a realizarse una exploración periódica y acudir con su médico familiar por lo menos una vez al año, a partir de los 20 años, pero sobre todo realizar la autoexploración (después de 7 a 10 días de haber tenido su periodo menstrual).

Con esto, el Instituto fortalece la cultura de la prevención, con el fin de salvaguardar la salud e integridad de sus pacientes.