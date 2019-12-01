Paciente al borde de la muerte por negligencia: denuncian graves fallas en la Clínica 83 del IMSS Camelinas en Morelia, Michoacán

Morelia, Mich., a 19 de agosto de 2025.– Una paciente con padecimientos renales denunció públicamente presuntas negligencias y deficiencias en el área de hemodiálisis de la Clínica 83 del IMSS Camelinas, en la capital michoacana. La queja, dirigida al director general de la institución, expone falta de higiene, atención médica inadecuada y omisiones en protocolos de seguridad sanitaria.

En el documento, la afectada —Erika Samantha Torres Salazar, derechohabiente con número de seguridad social 5313940536-8— sostiene que desde su ingreso a dicha clínica ha presentado complicaciones severas. Según relata, la unidad presenta una “falta total de limpieza”, lo que compromete los tratamientos de pacientes en condición delicada como ella, que requiere sesiones periódicas de hemodiálisis debido a que solo cuenta con un riñón.

La paciente denunció que, pese a presentar secreciones en el catéter colocado en su cuello, el personal le indicó que debía adquirir por su cuenta el medicamento necesario, bajo el argumento de que la clínica no contaba con el insumo.

La situación, asegura, derivó en un episodio crítico el pasado 13 de agosto, cuando sufrió un edema pulmonar que la llevó a urgencias y la mantuvo intubada durante cuatro días. Durante esa hospitalización también presentó un sangrado constante, sin que fuera canalizada con un especialista en ginecología, lo que incrementó su preocupación y malestar.

Ante ello, Torres Salazar solicitó formalmente ser atendida en la clínica Hemodiálisis y Nefrología, ubicada en la colonia Chapultepec Sur de Morelia, donde previamente había recibido atención adecuada y especializada.

La madre de la paciente, quien firmó la carta “a ruego” de su hija debido a su estado de salud, responsabilizó a la Clínica 83 del IMSS Camelinas por cualquier agravamiento médico futuro, exigiendo atención seria, profesional y conforme a los estándares que demanda su condición.

La denuncia se suma a una serie de quejas ciudadanas que han circulado en los últimos años sobre presuntas deficiencias en la atención médica del IMSS en Michoacán, donde pacientes y familiares piden mejoras urgentes en infraestructura, personal y protocolos sanitarios.