EEUU despliega buques destructores con misiles guiados cerca de Venezuela, informa AP
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 14:12:32
Washington D. C., Estados Unidos, a 19 de agosto 2025.- Estados Unidos desplegará tres buques de guerra, conocidos como destructores, equipados con misiles guiados Aegis, en las costas de Venezuela, para combatir amenazas de seguridad en la región, de acuerdo con información de la agencia AP, que citó a un funcionario estadounidense.

Según la agencia de noticias, desde hace días, el Departamento de Defensa adelantó información sobre el despliegue de buques y otras fuerzas estadounidenses en la región, al anunciar que enviaría a la zona al Grupo Anfibio de Despliegue Inmediato (Iwo Jima Amphibious Ready Group).

Además, Washington anunció el despliegue en el área de la Unidad Expedicionaria de Marines (MEU).

De igual forma, un oficial del Pentágono, confirmó a la AP, que los soldados fueron  asignados a la región en apoyo de los esfuerzos contra el narcotráfico.

Cabe mencionar que, el funcionario que pidió el anonimato, no tenía permitido hablar sobre dicha planificación militar dijo que los buques serían desplegados “a lo largo de varios meses”.

