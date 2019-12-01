En Tangamandapio, Michoacán detienen a buscado delincuente

Tangamandapio, Michoacán, a 19 de agosto de 2025.- Un sujeto que fue detenido en este municipio de Tangamandapio en portación de droga, cuenta dos órdenes de aprehensión por los delitos de feminicidio y contra la salud.

Sobre el particular se informó que como resultado de acciones coordinadas entre elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), junto con la Fiscalía General del Estado (FGE) y las Policías municipales y comunales, en la localidad de Tarecuato de esta demarcación, aseguraron a un hombre en posesión de 16 envoltorios de sustancia granulosa, con las características propias de la metanfetamina.

Posteriormente al revisar sus datos, se pudo constatar que el ahora indiciado cuenta con dos mandamientos judiciales vigentes por los delitos de feminicidio y contra la salud, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad competente.

En todo Michoacán la SSP se encuentra desplegada a través de Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI), en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar el orden público entre la ciudadanía.