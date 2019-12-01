Crece en Estados Unidos y Canadá avistamiento de ardillas "zombies"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 12:52:16

Maine, Estados Unidos, 19 de agosto del 2025.– En los últimos meses se han multiplicado los reportes de ardillas grises con un aspecto “zombie” en patios y vecindarios de distintas ciudades, principalmente en Maine y en algunas zonas de Canadá.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran a los animales cubiertos de tumores, con llagas supurantes y parches sin pelo en la cabeza y extremidades, lo que les dio el apodo de “ardillas zombies”.

Los primeros casos comenzaron a observarse a mediados de 2023, pero este verano la presencia de ejemplares enfermos volvió a aumentar.

Especialistas en fauna silvestre aclararon que no se trata de una mutación ni representan un riesgo para las personas. Las ardillas padecen fibromatosis, una enfermedad viral causada por el leporipoxvirus, que provoca tumores verrugosos.

En la mayoría de los casos, estas lesiones desaparecen de manera natural en un periodo de cuatro a ocho semanas. No obstante, en infecciones graves, los tumores pueden dañar órganos internos y provocar la muerte de los animales.