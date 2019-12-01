Un menor fallecido y otro más herido, fue el saldo que dejó un ataque armado directo en Guadalajara, Jalisco

Guadalajara, Jalisco, a 19 de agosto de 2025.- Autoridades oficiales dieron a conocer que, recibieron un reporte en el cual indicaban que en la colonia Lomas de Río Verde en el municipio de Guadalajara, un menor de 17 años sufrió un ataque armado “directo”, al arribar al lugar, las autoridades confirmaron que el menor perdió la vida, y uno más quedó lesionado.

Fuentes oficiales indican que, luego del reporte, los elementos acudieron al sitio señalado, y al llegar, no se encontraba ninguna persona lesionada, y fue ahí cuando les informaron que los mismos vecinos y familiares de la víctima, se habían llevado al menor a un hospital cercano para su pronta atención.

"Arriba la unidad al lugar y nos manifiestan que ya no se encontraba lesionado, que lo habían llevado por sus medios a un puesto de socorros, posteriormente el compañero que se encuentra sobre Cruz Verde Planetario, nos refiere de la llegada de un masculino menor de 17 años el cual presentaba dos impactos por perfil de arma de fuego”, indicó la policía de Guadalajara.

Testigos del hecho informaron que, al lugar arribaron dos sujetos desconocidos a bordo de una moto, y que al estar cerca del hoy fallecido comenzaron a abrir fuego en repetidas ocasiones, para después de herirlo, darse a la fuga.

En el hospital que llegó el menor, a los pocos minutos de estarlo atendiendo, el personal médico confirmó la muerte del joven de 17 años, esto tras haber recibido dos impactos de bala, además, la Cruz Verde Ruíz Sánchez, indicó que minutos después de que confirmaron la muerte del menor de 17 años, al sitio acudió un masculino de 20 años, con un disparo en el hombro, también, víctima colateral de este ataque, que aseguran fue directo.

Esto se hizo del conocimiento del Ministerio Público, quien aseguró que se abrirá una carpeta de investigación sobre el caso, para que así siga su curso la ley.