Menor pierde la vida durante operativo en Juventino Rosas, Guanajuato; hay un detenido

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 16:14:34

Juventino Rosas, Guanajuato, a 18 de agosto de 2025.– Un menor de edad perdió la vida y un hombre fue detenido, tras un presunto enfrentamiento registrado en la comunidad de San Antonio de Morales, en Juventino Rosas.

El hecho ocurrió poco antes del mediodía, cuando en redes sociales comenzaron a circular reportes sobre un fuerte despliegue de seguridad en la zona. Vecinos alertaron sobre detonaciones de arma de fuego que generaron pánico entre la población.

El alcalde de Juventino Rosas, Fidel Armando Ruíz Ramírez, acudió al lugar por solicitud de los ciudadanos y confirmó el fallecimiento del menor, así como la detención de un hombre, quien sería su padre. El edil señaló que solicitará a la Fiscalía General del Estado información precisa sobre lo ocurrido, pues aseguró desconocer los motivos que derivaron en la tragedia.

De acuerdo con una versión extraoficial, los elementos de seguridad habrían ordenado detenerse a un vehículo; sin embargo, en ese momento se escucharon varias detonaciones, sin que hasta ahora se aclare si se trató de una agresión directa hacia los agentes o si las balas provinieron de otro origen.

Será la Fiscalía Regional la encargada de esclarecer los hechos mediante los peritajes correspondientes y de determinar la mecánica de lo sucedido.