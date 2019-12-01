Millonario robo de autos nuevos en los peligrosos caminos de Michoacán: Sustraen 6 unidades último modelo y de alta gama

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 16:16:20
Morelia, Mich., a 19 de agosto de 2025.- Los caminos de Michoacán volvieron a ser escenario de la violencia y el crimen organizado, luego de que un comando armado perpetrara el robo de seis vehículos de lujo, todos último modelo y valuados en más de 800 mil pesos cada uno. El atraco, que ha sido calificado como un golpe millonario al autotransporte federal de carga, ocurrió en distintos puntos carreteros del estado, confirmaron autoridades federales.

De acuerdo con la información oficial, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su representación en Michoacán, abrió dos carpetas de investigación tras las denuncias presentadas por las empresas afectadas: GFA Transportes S.A. de C.V. y Transportes SNAP.

El primer caso se registró sobre la Autopista de Occidente México–Guadalajara, a la altura de la caseta de Ecuandureo, cuando sujetos armados interceptaron un tráiler tipo “madrina” que trasladaba cinco vehículos de la marca ZKERR, modelos 2025, valuados en más de 800 mil pesos.

El segundo atraco tuvo lugar en la carretera Morelia–Salamanca, a la altura del kilómetro 12 en el municipio de Tarímbaro, donde otro grupo armado despojó a un transportista de una camioneta Chevrolet Silverado alta gama, que también era trasladada en un tractocamión con placas del servicio público federal.

En conjunto, los seis automóviles robados superan los 5 millones de pesos en pérdidas, sin contar los daños colaterales al sector transportista.

La FGR confirmó que ambos casos están bajo investigación para identificar a los responsables y recabar las pruebas necesarias que permitan judicializar los expedientes. 

Con este nuevo episodio, Michoacán se reafirma como uno de los estados más peligrosos para el transporte federal de carga, donde los grupos criminales han encontrado en el robo de mercancías y vehículos un negocio rentable que golpea tanto a empresas como a consumidores.

