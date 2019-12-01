Morelos detecta 13 casos importados de sarampión; van más de 5 mil a nivel nacional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 10:48:31

Cuernavaca, Morelos, a 4 de noviembre 2025.- Las autoridades sanitarias del estado de Morelos reportaron la detección de 13 nuevos casos de sarampión, importados, mientras que a nivel nacional suman más de 5 mil contagiados.

En ese sentido, la Secretaría de Salud morelense refirió que los contagios corresponden a personas que regresaron de Michoacán y Querétaro, donde se reportan brotes activos de la enfermedad.

Asimismo, en un comunicado, la dependencia detalló que los 13 nuevos casos de sarampión se registraron en los municipios de Jonacatepec, Ayala y Totolapan.

Se trata de ocho mujeres y cinco hombres de entre 5 meses y 34 años de edad, ninguno de los cuales contaba con esquema completo de vacunación.

"Las personas afectadas permanecen en aislamiento domiciliario con evolución estable y no han requerido hospitalización”, subrayó la Secretaría de Salud de Morelos.

Por otra parte, se dio a conocer que como medida preventiva a se establecieron cercos sanitarios en las zonas de donde son los pacientes, a fin de buscar posibles nuevos casos y vacunar a la población susceptible.