Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 17:29:36

Ciudad de México, 17 de noviembre de 2026.- México perdió su reconocimiento como país libre de sarampión, luego de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmara que el virus se mantuvo circulando en el territorio nacional durante más de 12 meses.

La decisión también afecta a Estados Unidos y Bolivia, países que, al igual que México, registraron brotes prolongados de esta enfermedad. En el caso mexicano, la transmisión comenzó en febrero de 2025 y continuó durante el siguiente año.

De acuerdo con la OPS, hasta el 13 de noviembre de 2026, México acumulaba 13 mil 796 casos confirmados de sarampión, lo que lo coloca como el segundo país con más contagios en América, solo por detrás de Guatemala.

En todo el continente se han registrado 58 mil 213 casos confirmados y 82 defunciones durante este año, una situación que ha encendido las alertas sanitarias por la propagación de la enfermedad.

Ante este panorama, la organización hizo un llamado a reforzar las campañas de vacunación, especialmente entre niñas y niños, así como entre las personas que no cuentan con su esquema completo.

Para recuperar el reconocimiento, México deberá demostrar que logró interrumpir la transmisión del virus durante al menos 12 meses consecutivos y fortalecer sus medidas de prevención y vigilancia.