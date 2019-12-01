México está cerca de controlar el brote de sarampión; reportan seis casos activos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 15:44:07

Ciudad de México, 14 de noviembre de 2026.- México está cerca de controlar el brote de sarampión, luego de que las autoridades de Salud reportaran únicamente seis casos activos en el país, de los cuales cinco se encuentran en Chiapas y uno en Quintana Roo.

El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que en 12 estados no se han registrado nuevos contagios durante al menos tres meses, mientras que otras entidades también llevan varias semanas sin presentar casos.

De acuerdo con las autoridades, hasta el momento se han aplicado 40.9 millones de vacunas contra esta enfermedad, con lo que el país alcanzó una cobertura del 90%. La meta es llegar al 95% durante los próximos tres meses.

Aunque los contagios han disminuido, las autoridades señalaron que es importante mantener la vacunación y pidieron a las familias revisar que niñas, niños y adultos tengan sus dosis completas.

Finalmente, la Secretaría de Salud también prepara nuevas acciones para evitar que aparezcan más casos y lograr que México pueda dar por terminado el brote.