Mantiene USEBEQ programas de vacunación de forma preventiva 

Querétaro, Querétaro, a 28 de enero de 2026.- Luego de que la titular de la Secretaría de Salud del estado de Querétaro, María Martina Pérez Rendón, diera a conocer que hay cinco casos de sarampión en la entidad, por lo que la autoridad en materia de educación pública se mantiene en alerta para activar los protocolos necesarios en caso de ser necesario.

Ante esta situación, la coordinadora de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía, reconoció que desde mediados del 2025, se comenzaron trabajos de prevención con el sector salud para vacunar a estudiantes de todas las primarias públicas del estado.

“Se trabajó mucho en nuestras escuelas, principalmente en primarias; eso fue con el fin de prevenir, invitamos mucho a los papás porque la vacunación solo se puede hacer con la autorización de los padres de familia, si no nosotros no podemos llevar a cabo la vacunación y en algunas ocasiones donde no nos llegó la autorización, que fueron algunos casos, no se hizo la vacunación, siempre es con la autorización de los padres de familia”, aseguró.

Mencionó que hasta el momento no se tiene registro de contagios en escuelas, por lo que se mantienen talleres y pláticas de prevención que pueden aplicarse desde casa, con la finalidad de evitar cualquier riesgo sanitario por cuestiones de higiene.

“Hasta el momento no tengo ningún reporte de sarampión; cuando tenemos reporte de algún contagio, lo que hacemos es pedirle al grupo que se retire por un tiempo de tres o cuatro días; pero no solo eso, también acompañamos a los padres de familia con pláticas en cuestiones de salud, cuestiones que se tienen que hacer desde casa, se les orienta con el sector salud”.

Puntualizó que hasta el momento no se han detectado padres de familia anti vacunas, aunque se respeta la decisión de no quererse vacunar.