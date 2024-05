Mantiene sector salud capacitaciones sobre prevención de accidentes y seguridad vial

Morelia, Michoacán, 11 de mayo de 2024.-Personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) del sector salud de Michoacán, mantiene vigente las pláticas, cursos y talleres de sensibilización a población abierta sobre prevención accidentes y seguridad vial.



En este 2024 se ha logrado sensibilizar 18 mil 810 usuarios en seguridad vial, 15 mil 527 en prevención de accidentes y capacitado 684 michoacanos como primeros respondientes, acciones para proteger a la población.



Durante las capacitaciones, se les hace hincapié de la importancia de no manejar al haber ingerido bebidas embriagantes, uso de cinturón de seguridad, no manejar cansado, evitar uso de celular, no exceder límites de velocidad, respetar señalizaciones de tránsito y los motociclistas uso de casco.



De igual manera se les exhorta a madres y padres de familia a reforzar medidas preventivas para disminuir lesiones por accidentes en el hogar, principalmente en menores de 10 años, como no dejar encendedores, cosas calientes en la estufa cerca de los menores y evitar que jueguen con bolsas de plástico.



Dejar al niño o niña a cargo de un adulto, no dejar medicamentos ni artículos de limpieza a su alcance, y guardar objetos punzocortantes por mencionar algunos, además, de que se les otorgan las herramientas necesarias para brindar primeros auxilios ante una emergencia.