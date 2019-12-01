Lleva CECA cuidados de la salud mental a estudiantes del COBAQ 3 en Corregidora

Querétaro, Querétaro, 6 de octubre del 2025.- Con el objetivo de sensibilizar a la comunidad estudiantil sobre el suicidio como un problema de salud pública, promoviendo la prevención mediante herramientas que fortalezcan la resiliencia, el acompañamiento y el cuidado de la salud mental, el Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) de la Secretaría de Salud (SESA), llevó a mil estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ), Plantel 3 Corregidora, la obra de danza aérea "La última huella".

En su mensaje el comisionado del CECA, Adolfo Ríos Méndez, destacó que “La última huella”, recuerda que temas como el duelo, la depresión o la falta de comunicación, no son ajenos a nuestra realidad, por ello la importancia de llevar a cabo el cuidado de los factores protectores de la salud mental. Asimismo invitó a las y los estudiantes a recordar que cada paso que dan deja una huella valiosa en este mundo.

Dentro de su mensaje, agradeció el apoyo de la escuela Aqrobata Gimnasia Artística y Arte Circense, al director y productor de la obra, Ricardo Garza y Corzo, y al grupo de artistas por su apoyo y generosidad de llevar a los jóvenes mensajes de esperanza y de vida.

A su vez, el coordinador de la Región Querétaro de COBAQ, Agustín Ortega Tovar, resaltó que la escuela es un espacio para aprender, pero también para escucharlos y apoyarlos, por lo que es importante que tengan conocimiento que cuentan con una comunidad que los respalda.

Durante la jornada se realizaron dos presentaciones de danza aérea y al finalizar cada una, el personal del CECOSAMA Los Olvera, ofreció una intervención para reforzar herramientas que promueven el autocuidado de la salud mental y para prevenir el suicidio. Asimismo se contó con un stand para difusión de los servicios de los Centro Comunitarios de Salud Mental y Adicciones y del CECA.

El evento contó con la presencia de funcionarios del municipio de Corregidora como el secretario de Desarrollo Social, Germán Borja Garduño; la titular de la Secretaría de la Mujer, Andrea Perea Vázquez y el director del Instituto de la Juventud, Juan Carlos de Alba García; así como de la directora del COBAQ Plantel 3 Corregidora, María Elvia Eliza Hernández García; la responsable del CECOSAMA Los Olvera, Nelly Tapia Ugalde.