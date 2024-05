Llaman a la población a esterilizar a sus mascotas

Querétaro, Querétaro, 21 de mayo de 2024.- Enrique Guerrero Rojas, director de Protección, Cuidado y Control Animal de la Secretaría de Servicios Públicos del municipio de Querétaro invitó a la población a ser tutores responsables de animales y esterilizar a sus mascotas.

“Esta semana del 20 al 24 de mayo estaremos en la explanada de la Delegación Josefa Vergara y del 27 al 31 de mayo en la Delegación Santa Rosa Jauregui o pueden acudir directamente a la delegación o llamar a las tes unidades de protección animal para esterilizar a bajo costo; la esterilización para gatos es de 392 y para perros de 678”.

Destacó que también se puede hacer una cita para acudir a las instalaciones; los teléfonos a donde podrán dirigirse son 4424765687, de la Delegación Felipe Carrillo Puerto, 4425952583 en la Delegación Epigmenio González y 4422075772 en la Unidad de Control Animal de la Delegación Josefa Vergara.

“Invitamos a toda la ciudadanía a que aproveche los bajos costos para esterilizar a las mascotas y recordar que es una práctica de bienestar animal, que debemos tener responsabilidad como tutores con la finalidad de disminuir y controlar la población en el municipio de Querétaro y que habla bien de ser tutores responsables y de una tenencia responsable al tener esterilizadas a nuestras mascotas”.

Recordó que es una cirugía rápida, sencilla y segura; los requisitos son: tener a las mascotas sanas, que no estén en celo, no estén gestantes o lactando, que no estén obesos o muy flacos y que tengan ayuno de 12 horas.

“No esterilizan razas como boxer, buldog y todos los chatos por la dificultad de la anestesia porque ellos requieren anestesia inhalada”.

Enfatizó en que es una cirugía práctica y segura por lo que invitó a la población a ser dueños responsables y acudir a cualquiera de las unidades o estar al pendiente de las redes sociales de la delegación más cercana a su domicilio para que estén enteradas de las jornadas de esterilización si costo que se harán por parte del municipio de Querétaro.