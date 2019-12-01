Llama Secretaría de Salud a la población a vacunarse contra influenza

Querétaro, Querétaro, 3 de noviembre del 2025.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro informa que hasta el momento se han aplicado 82 mil 621 dosis de la vacuna contra la influenza, lo que significa un avance de 12.72 por ciento de la meta estatal programada (649 mil 406).

En el estado de Querétaro, al 31 de octubre se han registrado dos casos positivos a influenza estacional. Se trata de dos hombres con domicilio en el municipio de San Juan del Río. Hasta la fecha en lo que va de la temporada no se han registrado defunciones. A nivel nacional al 27 de octubre se han reportado 313 casos positivos y se ha notificado una defunción en Tabasco.

Durante la temporada de frío se incrementa el riesgo de presentar infecciones respiratorias agudas, entre ellas la influenza, por lo que se exhorta a los grupos de personas de entre seis a 59 meses de edad, de 60 años y más, embarazadas, personal de salud, así como a los grupos de riesgo (personas con enfermedades como diabetes, cardiopatías, cáncer, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, VIH y obesidad mórbida), a aplicarse la vacuna, con la finalidad de evitar complicaciones.

La influenza es una enfermedad respiratoria aguda causada por el virus del mismo nombre, que se caracteriza por el inicio súbito de fiebre alta, tos (generalmente seca), dolor de cabeza, garganta, articulaciones y músculos, intenso malestar y abundante secreción nasal. Aunque en la mayoría de los casos los síntomas desaparecen en una semana, en personas con enfermedades crónicas puede causar complicaciones graves e incluso la muerte.

Para facilitar el acceso a la vacunación, en los Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ) aplicarán la vacuna en los 198 centros de salud de los 18 municipios, conforme al horario habitual de cada unidad. Además, se instalará un puesto de vacunación en Plaza de Armas, que funcionará de lunes a viernes, de 08:30 a 13:30 horas.

La Secretaría de Salud emite las siguientes recomendaciones para prevenir la influenza y otras enfermedades respiratorias:

Acudir a vacunarse si pertenece a los grupos de riesgo.

Utilizar cubreboca en caso de presentar síntomas respiratorios.

Evitar cambios bruscos de temperatura y abrigarse de forma adecuada.

Lavarse las manos con frecuencia.

Ventilar habitaciones y desinfectar superficies de uso común (en casa, el trabajo, la escuela).

Cubrir boca y nariz al toser o estornudar con un pañuelo o el ángulo interno del codo.

Incrementar el consumo de alimentos ricos en vitaminas A y C, así como la ingesta de líquidos.

Evitar exponerse a lugares extremadamente fríos o con hielo.

No automedicarse y acudir al médico ante fiebre o malestar general.

Evitar el uso de hornillas, anafres o chimeneas en espacios cerrados.

Cabe señalar que la prevención es la mejor herramienta para cuidar la vida y el bienestar de todas y todos. Vacunarse, abrigarse y mantener hábitos saludables son acciones sencillas que hacen una gran diferencia durante la temporada invernal.