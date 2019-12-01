Morelia, Michoacán, a 27 de noviembre de 2026.- En el marco del Día Nacional de Lucha contra el Cáncer de Próstata, que se conmemora este 29 de noviembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán , hace un llamado a detectarlo a tiempo. Este padecimiento es de lento crecimiento, no presenta síntomas en etapas tempranas y su diagnóstico es más común en hombres de más de 65 años. Cabe destacar que el riesgo de desarrollar este cáncer aumenta con la edad.

De acuerdo con el coordinador médico de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 80, doctor Alfonso Escoto Santoyo, resulta de suma importancia hacer conciencia en los pacientes, que acudan con el médico familiar para revisión y estudios, quien en caso de encontrar datos de sospecha sea referido con el urólogo, quien confirmará o descartará la enfermedad mediante biopsia y procederá a la etatipificación para conocer la extensión del cáncer, si se localiza en la próstata o invadió otras áreas.

Escoto Santoyo, invitó a los varones para que desde los 40 años de edad se realicen estos análisis, cuyo resultado es básico para el diagnóstico precoz, principalmente aquellos con antecedente familiar directo, que aunque no presenta síntomas, cuando existen factores genéticos pueden predisponer la enfermedad; y por ello, es necesaria la vigilancia estrecha con el Urólogo.

Quien además añadió que este cáncer es progresivo; la próstata crece a partir de los 50 años, hay cambios en la forma de orinar, el chorro miccional disminuye de fuerza, de calibre, y puede incrementar el número de veces de ir a orinar, flujo de orina débil o interrumpido, ganas repentinas de orinar y aumento de la frecuencia, dificultad para iniciar el flujo de orina y para vaciar la vejiga por completo, dolor o ardor al orinar, dificultad para tener una erección, presencia de sangre en la orina o el semen y dolor de espalda, las caderas o la pelvis, que no desaparece. Aunque pudiera ser asintomático.

Para conocer si hay extensión de la enfermedad a otras partes del cuerpo se hace tomografía axial computarizada y un estudio de medicina nuclear, llamado rastreo o gammagrama óseo, porque este cáncer tiene afinidad por el hueso, y es uno de los principales sitios que afecta al salir de la próstata.

Si esta enfermedad es diagnosticada de manera temprana y es tratada en sus etapas iniciales, es curable en 85 por ciento de los casos. Para su diagnóstico, el médico debe realizar una exploración clínica de próstata y, posteriormente, un estudio de laboratorio llamado Antígeno Prostático Específico, el cual se realiza mediante una muestra de sangre.

Los factores de riesgo son antecedentes de cáncer de próstata en familiares cercanos o tener más de 45 años.

También existen factores de riesgo modificables, tales como el consumo en exceso de carne roja y productos lácteos, beber alcohol, fumar y tener obesidad o sobrepeso.

Si presentas algún síntoma, no lo pienses y acude a tu unidad médica que te corresponda para una detección oportuna de este padecimiento que te permitirá tener un tratamiento curativo antes que un paliativo, ya que el cáncer en etapas avanzadas no es curable, sólo controlable.