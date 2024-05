La donación de leche materna salva vidas: Sector Salud

Morelia, Michoacán, 19 de mayo de 2024.- Tener buena salud general, poder amamantar o extraer leche, realizarse estudios de laboratorio cada 6 meses para descartar enfermedades y estar dando pecho a un menor de un año de edad, son algunos de los requisitos que deben cumplir las donadoras de leche humana.

Así lo informó la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) en el marco del Día Mundial de la Donación de Leche Materna, acción que salva la vida de bebés prematuros o de bajo peso, que están en terapia intensiva y a los que no toleran fórmulas de leche artificial, condición que los hace más vulnerables y alimentarlos con este vital líquido que reduce el riesgo de complicaciones, además de que los ayuda a crecer y madurar.

Es así, que la institución pone a disposición de mujeres en periodo de lactancia el Hospital de la Mujer para que acudan al Banco de Leche del Hospital de la Mujer, a que se les haga un cuestionario, a efecto de conocer la existencia de sus enfermedades transmisibles, agudas, hábitos tóxicos o consumo regular de medicamentos.

Además de un análisis de sangre, para descartar la existencia de alguna infección que pueda ser trasmitida al bebé como Hepatitis B o C y sífilis, no haber tenido transfusiones sanguíneas los últimos 6 meses y no consumir tabaco, alcohol o drogas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida es la forma óptima de alimentación para los lactantes. Este alimento contiene la cantidad de lactosa que los bebés requieren y células inmunológicas para disminuir la severidad de cualquier tipo de infecciones.