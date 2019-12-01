Jurisdicción Sanitaria 05 y Centro de Salud Urbano refuerzan acciones contra la violencia hacia mujeres y niñas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2026 a las 13:40:30

Uruapan, Michoacán, a 25 de octubre de 2026.- Autoridades de la Jurisdicción Sanitaria 05 y del Centro de Salud Urbano “José Álvarez Amézquita” coincidieron en la importancia de mantener un trabajo coordinado para prevenir y reducir la violencia contra las mujeres y las niñas en Uruapan.

El doctor Guillermo López Aguilera, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05, y el doctor Julio César Espinosa Rochín, director del Centro de Salud Urbano, señalaron que las unidades médicas también funcionan como puntos naranja, espacios de resguardo, orientación y apoyo para mujeres que enfrentan alguna situación de violencia.

En el marco del Día Naranja, destacaron que la violencia no solamente puede manifestarse mediante agresiones físicas o psicológicas, sino también cuando se impide a una mujer cuidar de su salud, acudir a una consulta médica o realizarse estudios preventivos como la mastografía.

Asimismo, subrayaron la importancia de acompañar, respetar y evitar la discriminación hacia mujeres que atraviesan procesos relacionados con el cáncer de mama, incluidas aquellas que han enfrentado una mastectomía.

Las autoridades sanitarias reiteraron que el objetivo es fortalecer la prevención, brindar orientación oportuna y acercar servicios médicos y psicológicos a quienes lo necesiten, dentro de espacios seguros y con atención institucional.

La Jurisdicción Sanitaria 05 y el Centro de Salud Urbano de Uruapan mantendrán acciones coordinadas para promover una vida libre de violencia y reforzar la protección de mujeres y niñas.